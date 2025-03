VEJA

Sabrina Sato e Nicolas Prattes esquentam clima na lua de mel em ilha paradisíaca e detalhe chama atenção

Casal compartilhou imagens aos beijos na beira do mar nas Ilhas Seychelles

Elis Freire

Publicado em 25 de março de 2025 às 18:57

Sabrina Sato e Prattes em lua de mel Crédito: Reprodução

O sossego está sendo bem aproveitado! Sabrina Sato e Nicolas Prattes, casados há dois meses, estão finalmente aproveitando sua luxuosa lua de mel de 15 dias pela África do Sul e nas Ilhas Seychelles. Já no segundo destino do momento de conexão, nesta terça (25), o casal compartilhou fotos se beijando na beira do mar, no maior clima. >

Aos beijos e sorrisos, os dois se mostraram felizes com a viagem que veio após mais de dois meses da festa de casamento. Nas imagens, um detalhe da apresentadora chamou atenção: uma tatuagem no cóccix de um coração.>

Veja:>

Sabrina Satto exibe tatuagem inusitada Crédito: Reprodução

Hospedagem de luxo

A lua de mel de Nicolas Prattes e Sabrina Sato começou dois meses após eles trocarem as alianças, e vai ser bastante luxuosa, com diária de até R$ 150 mil. Os artistas decidiram passar 15 dias na África do Sul e Ilhas Seychelles>

Na segunda etapa da lua de mel em Ilhas Seychelles, os dois reservaram quartos em duas propriedades localizadas em ilhas distintas: Four Seasons Seychelles e Four Seasons Desroches. Na primeira, a diária custa em média R$ 125 mil, caso eles optem pela suíte mais luxuosa, que oferece quatro quartos, piscina infinita privativa, concierge multilíngue, serviço de limpeza duas vezes ao dia com serviço de arrumação de cama à noite, seleção de jornais diários internacionais e muito mais.>

Four Seasons Seychelles Crédito: Reprodução