APAIXONADOS

Diárias de até R$ 150 mil: tudo sobre a lua de mel de luxo de Sabrina Sato e Nicolas Prattes

Casal ficará fora por 15 dias, na África do Sul e Ilhas Seychelles

Fernanda Varela

Publicado em 21 de março de 2025 às 12:21

Casal curte a África do Sul Crédito: Reprodução

Demorou, mas veio em grande estilo. A lua de mel de Nicolas Prattes e Sabrina Sato começou agora, dois meses após eles trocarem as alianças, e vai ser bastante luxuosa. Os artistas decidiram passar 15 dias na África do Sul e Ilhas Seychelles>

Na madrugada desta sexta-feira (21), a apresentadora compartilhou as primeiras imagens da viagem. A Diretora Executiva da agência que organizou a viagem, Jaque Dallal, falou sobre o pedido do casal. “Pediram uma viagem tranquila, para descansar, com poucos deslocamentos e também destinos que não precisariam ficar batendo perna, para conhecer atrações”, disse ela à Quem.>

Segundo ela, os artistas ficarão quatro noites em um safári, cinco noites em Seychelles e três noites em Desroches. “Pediram os melhores hotéis em cada destino, afinal, a lua de mel é a viagem mais especial e esperada pelo casal”, completou.>

A primeira parada do casal é a África do Sul. Nicolas e Sabrina pretendem curtir o safári sustentável Cheetah Plains. Eles vão se hospedar em um hotel de luxo, que conta com apenas três vilas privativas de 640m2, sendo cada uma delas com sua própria sala de estar, jantar e entretenimento, suítes individuais, área externa com lareira e piscina aquecida.>

Cheetah Plains Private Game Reserve Crédito: Reprodução

Já a opção all-inclusive conta com safári fotográfico, jantar a céu aberto, degustação de bebidas, academia e adega para cada vila, com próprio chef de cozinha, mordomo, anfitrião, massoterapeuta, guia local e tracker especialista em safári. As diárias podem chegar a R$ 152 mil.>

A segunda etapa da lua de mel será nas Ilhas Seychelles, em duas propriedades localizadas em ilhas distintas: Four Seasons Seychelles e Four Seasons Desroches. Na primeira, a diária custa em média R$ 125 mil, caso eles optem pela suíte mais luxuosa, que oferece quatro quartos, piscina infinita privativa, concierge multilíngue, serviço de limpeza duas vezes ao dia com serviço de arrumação de cama à noite, seleção de jornais diários internacionais e muito mais.>

Four Seasons Seychelles Crédito: Reprodução