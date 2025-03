DEMOROU, MAS CHEGOU

Enfim, sós! Nicolas Prattes e Sabrina Sato curtem lua de mel dois meses após casamento

Eles chegaram a fazer viagem com filha da apresentadora logo após trocar alianças

A apresentadora publicou em suas redes sociais apenas uma imagem do marido com a mala dentro do avião, mas não revelou o destino. Na legenda, informou apenas que ambos estão indo curtir um momento romântico logo após o casamento. Logo depois, postou uma foto dos dois no destino se beijando.>