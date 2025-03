NOVELA

Por que protagonistas de Manoel Carlos se chamavam Helena? Veja lista de todas elas

A última delas foi Júlia Lemmertz, na novela 'Em Família'

Fernanda Varela

Publicado em 20 de março de 2025 às 14:21

Quem é fã de novela e até os mais desatentos sabem: se tem novela de Manoel Carlos no ar, tem uma Helena em cena. Isso porque o autor batizou todas as suas principais personagens das tramas com o mesmo nome.

A primeira Helena foi a atriz Lílian Lemmertz, na novela Baila Comigo, em 1981. Já a última foi sua filha, Julia Lemmertz, na trama 'Em Família', em 2019. Mas por que as personagens se chamavam Helena?



Durante uma entrevista ao Conversa com Bial, em 2020, Manoel Carlos disse que adecisão não tem nada a ver com sua vida pessoal, e sim com a mitologia grega. "Foi em homenagem a Helena de Troia, escolhi porque gosto do nome. Curiosamente, tive duas filhas mulheres e nenhuma delas se chama Helena. As pessoas me perguntavam na rua: 'Foi sua namorada? Sua amante?'. Eu dizia: 'Não'. Podia parecer que era minha mãe, minha irmã ou alguém da família, mas não era, não", afirmou.

Manoel Carlos se aposentou em 2014. Diagnosticado com Parkinson há seis anos, ele teve uma piora no quadro da doença nos últimos meses.

*Veja todas as Helenas de Manoel Carlos*

Lilian Lemmertz - Baila Comigo (1981)

A primeira Helena de Manoel Carlos foi interpretada por Lilian Lemmertz. Ela era uma dona de casa que foi aterrorizada pelo segredo de ter separado os filhos gêmeos.

Maitê Proença - Felicidade (1991)

Maitê Proença foi a segunda Helena de Manoel Carlos, a novela Felicidade. Chamada carinhosamente de Leninha, ela era um símbolo de força, independência e autenticidade. Mãe solo de origem pobre, ela vivia uma busca incansável de sua realização pessoal.

Regina Duarte - História de Amor (1995)

A atriz que mais viveu Helenas na carreira foi Regina Duarte. Ela atuou em três oportunidades nas tramas de Maneco. A primeira delas foi uma das mais famosas, em História de Amor, em 1995. A personagem formou um quadrilátero amoroso com Carlos Alberto (José Mayer), Paula (Carolina Ferraz) e Sheila (Lilia Cabral).

Regina Duarte - Por Amor (1997)

Dois anos depois de História de Amor, Regina Duarte foi chamada novamente para atuar como Helena. Na trama, ela atua ao lado da filha, Gabriela Duarte, que interpretou Eduarda, uma jovem que perde o útero no parto e dá à luz um bebê que morre logo em seguida. Helena, que engravidou junto com a herdeira, tem uma criança saudável e, penalizada com o fato da filha nunca mais poder engravidar, implora para que o médico César troque os bebês. Somente os dois sabem deste segredo.>

Vera Fischer - Laços de Família (2000)

Em Laços de Família, Helena abre mão da paixão por Edu (Reynaldo Gianecchi) pela filha, Camila (Carolina Dieckmann). A jovem acaba tendo um câncer e se cura no final.>

Christiane Torloni - Mulheres Apaixonada (2002)

Sexta Helena de Maneco, Christiane Torloni atuou em Mulheres Apaixonadas, de 2002. A personagem decidiu separar do marido, Téo (Tony Ramos), após 15 anos de casamento para viver uma nova paixão.>

Regina Duarte - Páginas da Vida (2006)

A terceira Helena de Regina Duarte foi em Páginas da Vida. Na trama, a personagem adota Clara, portadora de Síndrome de Down, após a mãe dela, Nanda (Fernanda Vasconcellos), morrer no parto.>

Taís Araújo - Viver a Vida (2009)

Taís Araújo foi a primeira Helena negra de Manoel Carlos. A personagem é uma modelo com reconhecimento internacional que abandonou a carreira no auge para casar com o empresário Marcos (José Mayer).>

Julia Lemmertz - Em Família (2014)

Julia Lemmertz encerrou o ciclo iniciado pela mãe, Lilian, e foi a última Helena de Manoel Carlos. Ela atuou na trama Em Família, que retratou a paixão dos primos Helena e Laerte (Gabriel Braga Nunes) desde a infância. Na novela, Julia Dalavia e Bruna Marquezine interpretaram Helena nos primeiros capítulos novela. Bruna ainda retornou na terceira fase da trama como Luiza, filha de Helena.