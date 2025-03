DE FÉRIAS

Ivete Sangalo visita bar na Pituba que inspirou personagem de novela da Globo

Veveta passou pelo bar Piauí para comer caranguejo, lambreta e outras delícias

Além de ser conhecido pelos pratos de dar água na boca, o local, fundado em 1995, guarda uma curiosidade. O dono do bar, o empresário Antônio Carlos Santana de Jesus, mais conhecido como ‘Tonho Piauí’, foi quem inspirou a criação do personagem Dodô, interpretado por José de Abreu na novela ‘Segundo Sol’. >

Na noite desta quinta, Veveta também visitou a exposição “Blow Up: um sopro de diversão", no Shopping da Bahia, acompanhada das filhas Marina e Helena. Com vestido verde despojado e um boné, a artista tentou passar despercebida mas chamou atenção de todos presentes, sendo tietada, com muito carisma, por fãs e admiradores.>