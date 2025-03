DIVA ACESSÍVEL

Ivete Sangalo visita exposição interativa no Shopping da Bahia, em Salvador

Exposição Blow Up já passou por São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte

Nesta quinta-feira (20), a cantora Ivete Sangalo, acompanhada das pequenas Marina e Helena, visitou a exposição “Blow Up: um sopro de diversão", no Shopping da Bahia. A exposição, que já passou por São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte , chamou atenção de Veveta por sua experiência interativa, lúdica e multissensorial. >

Com vestido verde despojado e um boné, a artista tentou passar despercebida mas chamou atenção de todos presentes, sendo tietada, com muito carisma, por fãs e admiradores que estavam aproveitando a pré-estreia da mostra no 3º piso do shopping.>