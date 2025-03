NOVIDADE

Exposição 'Blow Up: um sopro de diversão' chega a Salvador com cenários interativos

Atração multissensorial com infláveis gigantes estreia no Shopping da Bahia; ingressos já estão à venda

A exposição "Blow Up: um sopro de diversão" desembarca em Salvador, marcando sua primeira passagem pelo Nordeste. A atração, que já foi sucesso em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, estará disponível a partir desta sexta-feira (21) no Shopping da Bahia (3º piso), oferecendo uma experiência lúdica e multissensorial para todas as idades. >