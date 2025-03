INDIGNAÇÃO

Cachorros de Letícia Sabatella são colocados para adoção sem autorização e atriz leva caso à Justiça; entenda

Letícia usou redes sociais para desabafar nesta quinta-feira (20)

Na manhã desta quinta-feira (20), a atriz Letícia Sabatella usou as redes sociais para publicar um vídeo denunciando uma amiga veterinária que colocou seus dois cachorros para adoção sem seu consentimento. >

Letícia contou que registrou o caso na delegacia e detalhou como tudo aconteceu. Segundo ela, a amiga veterinária a ajudava a cuidar dos pets no Rio de Janeiro enquanto ela cuidava da mãe em Curitiba e seu namorado, Daniel Dantas, estava doente.>

“Eles ficaram sob uma guarda provisória com essa veterinária. Um deles se machucou, ela atendeu, mas não sei por que ela ultrapassou esse limite. Ela mesma confessa que fez algo que se arrepende, não devia ter feito, mas não consegue mais consertar porque eles estão sob a guarda de outras famílias”, diz a atriz. >

Letícia continua o desabafo: “Nesse momento, estou impedida de ter contato com os meus cachorros porque não foi conversado com as famílias que eles eram cachorrinhos que tinham família, vínculos”. >