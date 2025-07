PESCARIA

Pescador captura bagre gigante de quase 3 metros e bate recorde mundial

Um pescador italiano fisgou um bagre enorme no rio Pó, na Itália, e entrou para a história ao bater o recorde mundial da espécie. O animal, com quase 3 metros, foi fotografado e depois solto. >

As fotos publicadas no Facebook viralizaram e surpreenderam usuários pela dimensão do peixe e pela decisão do pescador de devolvê-lo ao rio mesmo após a conquista.>