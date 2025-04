PIRARUCU

Pescadores capturam peixe de 80 kg e mais de 2 metros em rio baiano

Os sete homens levaram duas horas para conseguir pegá-lo

Pode até parecer, mas não é só história de pescador. Um grupo de pescadores baianos conseguiu pescar um peixe de 2,2 metros e 80 kg no Rio São Francisco. Os sete homens, que são da cidade de Malhada, no sudoeste no estado, capturaram o animal é da espécie Pirarucu, comum na região norte do país. >