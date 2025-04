CRIME

Garçom é atingido por 'bala perdida' durante trabalho em Salvador; alvo era outro homem

Suspeitos estavam em uma moto e fugiram

Dois homens foram feridos por disparos de arma de fogo na Avenida Beira Mar, no bairro Bonfim, em Salvador, no sábado (19). Um deles era o alvo dos tiros e o outro era um garçom que estava trabalhando na região quando foi atingido. >

Os suspeitos estavam em uma motocicleta e, depois dos disparos, fugiram. Eles ainda não foram localizados e presos. Já as vítimas foram socorridas para o Hospital Geral do Estado (HGE). Não há detalhes do estado de saúde delas. >