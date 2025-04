VIOLÊNCIA

Sobe para 10 número de vítimas de balas perdidas em Salvador e RMS

Morte da universitária Ana Luiza dos Santos é o caso mais recente

Com a morte da estudante Ana Luiza Silva dos Santos, de 19 anos, subiu para 10 o número de vítimas de balas perdidas em Salvador e na Região Metropolitana neste ano. Os dados são do Instituto Fogo Cruzado. Do número total, cinco morreram. >