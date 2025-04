FEMINICÍDIO

Homem mata técnica de enfermagem e tira a própria vida no interior da Bahia

Crime aconteceu na frente do filho da mulher, de 11 anos

Uma mulher de 45 anos, identificada como Maura Santos de Jesus, foi morta a tiros em Conceição do Jacuípe, no centro norte da Bahia. O suspeito de efetuar os disparos tirou a própria vida após cometer o crime, que ocorreu na madrugada do último sábado (12). >