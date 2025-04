MINUTOS DE TENSÃO

Criminoso rouba moto, atropela mulher e foge durante confusão em avenida de Salvador

Suspeito ainda não foi localizado

Um homem é procurado pela polícia por suspeita de roubar uma moto, atropelar uma pedestre e fugir. A ocorrência foi registrada pela manhã desta segunda-feira (14) na Avenida Professor Pinto de Aguiar, em Salvador. As vítimas do roubo e do atropelamento já foram identificadas e passam bem. >