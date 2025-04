POLÊMICA

Trisal em Itapuã: fazer sexo em praça pública é crime? Veja o que diz a lei

Vídeo de três pessoas em cena íntima em rua de Salvador viralizou nas redes sociais

Moradores reclamam de situação: 'Baixaria'

Na gravação do trisal, uma moradora reclama que estava passando com a filha no local quando viu a cena. "Baixaria na Praça de Itapuã. As crianças tudo passando aqui. Cadê o respeito? Um bocado de criança passando e você não tem respeito", disse gritando. >