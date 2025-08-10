Acesse sua conta
Bahia é estado com maior número de facções criminosas em atuação, aponta levantamento

Dados apontam que estado tem a presença de 17 organizações criminosas

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 10 de agosto de 2025 às 22:25

Pichação do CV em fachada de casa no Curuzu
Pichação do CV em fachada de casa no Curuzu Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

A Bahia é o estado que mais concentra facções criminosas no país. É o que aponta um levantamento realizado pelo O Globo e divulgado neste domingo (10), com dados coletados junto às secretarias de Segurança Pública, Administração Penitenciária e Ministérios Públicos de todos os estados.

Ao todo, 17 facções estão em atuação na Bahia. Cinco a mais que Pernambuco, estado vizinho que tem o segundo maior número (12). Em seguida, vem o Mato Grosso do Sul com 10.

O número de organizações criminosas presentes na Bahia fica ainda mais chocante quando comparado aos estados onde nasceram as maiores facções do país: Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando Vermelho (CV). São dez a mais atuando na Bahia do que em São Paulo (7), onde foi originado o PCC, e 13 a mais que no Rio de Janeiro (4), onde surgiu o CV.

Essas duas, inclusive são as únicas consideradas com presença "efetivamente nacional", tendo o PCC braços em 25 unidades da federação, e o CV em 26.

Na Bahia, o estudo identificou um cenário mais fragmentado. Além do PCC e CV, tem ainda a presença do Bonde do Maluco (BDM), originada no estado e já considerada uma facção interestadual por sua atuação também em Sergipe e Mato Grosso do Sul, e de outros 14 grupos listados como facções locais.

São eles:

Raio B

Raio A

Tropa do KLV

Bonde do Neguinho (BDN)

Bonde do SAJ

Honda

Primeiro Comando de Eunápolis (PCE)

A Tropa

Campinho (CP)

Katiara

Mercado do Povo Atitude (MPA)

Anjos da Morte (ADM)

Daniel Gomes/Pedro Gerônimo/Maria Pinheiro (DPM)

Keikinho e Kila (MK)

Para especialistas, a escalada da violência na Bahia é impulsionada pela disputa territorial entre as facções criminosas. É o que apontou o diretor-presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Renato Sérgio de Lima, em entrevista anterior ao CORREIO. “Essas regiões (nordestinas), pelo menos na última década, têm liderado as taxas muito em função da conquista de territórios por facções criminosas, facções de base prisional, grupos de extermínio, milícias e, inclusive, com o desenvolvimento que criou novos portos e rodovias. Esse é o contexto macroestrutural”, disse.

A intensificação do conflito causada pela guerra entre as facções também foi apontada pelo Cofundador da Iniciativa Negra e especialista em segurança pública, Dudu Ribeiro. “As políticas públicas ineficientes não favorecem o desmonte das organizações e o controle de armas, mas, pelo contrário, favorecem o conflito, fortalecem possibilidades de execuções extrajudiciais e incentivam a letalidade policial”, falou, também em entrevista anterior, ao ressaltar que a região Nordeste virou uma rota importante para o mercado internacional de drogas.

