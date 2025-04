VIOLÊNCIA

Policial investigado por crime sexual teria jogado colega contra parede e tentado beijá-la

Sebastião Pereira da Silva Neto, 53, foi eleito vereador em 2024

A Polícia Civil da Bahia instaurou um processo administrativo disciplinar (PAD) para investigar denúncia de importunação sexual dentro da 26ª Coordenadoria de Polícia do Interior (Coorpin), localizada em Santa Maria da Vitória, no oeste baiano. O então escrivão Sebastião Pereira da Silva Neto teria jogado uma colega na parede, tentado beijá-la e exposto seu órgão sexual para a vítima. >

A portaria, que estabelece o processo disciplinar, foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE), na última quarta-feira (2). A reportagem entrou em contato com o suspeito, mas não obteve retorno até esta publicação. O espaço segue aberto. >