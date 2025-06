SERVIÇO

Salvador realiza mutirão de saúde para beneficiários do Bolsa Família neste sábado (28)

Ação acontece em quase 100 postos da capital baiana

Millena Marques

Publicado em 28 de junho de 2025 às 07:34

Complexo Municipal de Saúde Areal Crédito: Valter Pontes/Secom PMS

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) realiza um mutirão para atualização das condicionalidades de saúde dos beneficiários do Programa Bolsa Família em Salvador neste sábado (28). A ação acontecerá em aproximadamente 100 unidades de saúde espalhadas pela capital, com o objetivo de ampliar o acesso da população aos serviços exigidos pelo programa federal e reforçar o cuidado com a saúde das famílias atendidas. >

Devem comparecer à unidade de saúde mais próxima crianças de 0 a 7 anos, mulheres de 14 a 44 anos e gestantes. Para a atualização, é necessário apresentar o cartão do Programa Bolsa Família, um documento de identificação com foto (RG e CPF), a caderneta da criança e, no caso de gestantes, o cartão da gestante.>

Durante o mutirão, serão oferecidos atendimentos como acompanhamento pré-natal para gestantes, atualização da caderneta de vacinação e avaliação do estado nutricional de crianças. Essas ações são fundamentais não apenas para a manutenção do benefício, mas também para assegurar o monitoramento da saúde de pessoas que integram o público prioritário. A atualização das condicionalidades representa, portanto, uma etapa essencial que contribui diretamente para a promoção da saúde, prevenção de doenças e melhoria da qualidade de vida dos beneficiários.>

Público

Em Salvador, até o final deste primeiro semestre de 2025, cerca de 489.449 pessoas devem realizar o acompanhamento das condicionalidades de saúde. No entanto, até o momento, apenas 192.715 beneficiários compareceram, o que corresponde a uma cobertura de apenas 39,37%.>

Postos

– DS Itapagipe: UBS Ministro Alkimin (8h às 16h), UBS Virgílio de Carvalho (8h às 16h), USF Areal (8h às 16h), USF Joanes Leste (8h às 15h) e USF São José de Baixo (8h às 14h)>

– DS Itapuã: UBS Dr. Orlando Imbassahy (8h às 16h), UBS Prof. José Mariane (8h às 16h), UBS São Cristóvão (8h às 16h), USF Alto do Coqueirinho (8h às 16h), USF Aristides Pereira Maltez (8h às 16h), USF Itapuã (8h às 16h), USF Jardim das Margaridas (8h às 16h), USF Km 17 (8h às 14h), USF Mussurunga I (8h às 16h), USF Parque São Cristóvão (8h às 16h), USF Prof. Eduardo Mamede (8h às 16h) e USF São Cristóvão (8h às 16h).>

– DS Cajazeiras: USF Cajazeiras IV (8h às 16h), USF Cajazeiras V (8h às 16h), USF Cajazeiras X (8h às 16h), USF Cajazeiras XI (8h às 16h), USF Jardim das Mangabeiras (8h às 16h), USF Jaguaripe I (8h às 16h), USF Fazenda Grande III (8h às 16h), USF Yolanda Pires (8h às 16h), USF Boca da Mata (8h às 16h), USF Palestina (8h às 16h) e UBS Nelson Piauhy Dourado (8h às 16h).>

– DS Liberdade: UBS Maria da Conceição Imbassahy (8h às 16h), USF Santa Mônica (8h às 16h), USF IAPI (8h às 16h), USF Liberdade (8h às 16h), USF San Martin I (8h às 16h) e UBS Prof. Bezerra Lopes – Multicentro Liberdade (8h às 16h).>

– DS Pau da Lima: UBS Pires da Veiga (8h às 16h), UBS Castelo Branco (8h às 16h), UBS Dra. Cecy de Andrade (8h às 16h), UBS Vale dos Lagos (8h às 16h),>

UBS Canabrava (8h às 16h), USF Vale do Cambonas (8h às 16h), USF São Marcos I (8h às 16h), USF Vila Canária (8h às 16h), USF Dom Avelar (8h às 16h), USF João Roma Filho (8h às 16h) e USF Nova Brasília (8h às 16h).>

– DS de São Caetano: UBS Marechal Rondon (8h às 16h), UBS Frei Benjamim (8h às 16h), USF Recanto da Lagoa II (8h às 16h), USF Lagoa da Paixão (8h às 16h), USF Pirajá (8h às 16h) e USF Boa Vista de São Caetano (8h às 16h).>

– DS Subúrbio Ferroviário: UBS do Bariri (8h às 16h), UBS Periperi (8h às 16h), USF Alto da Terezinha (8h às 16h), USF Alto de Coutos (8h às 16h), USF Alto do Congo (8h às 16h), USF Colinas de Periperi (8h às 16h), USF de Beira Mangue (8h às 16h), USF de Itacaranha (8h às 16h), USF Estrada da Cocisa (8h às 16h), USF Nova Constituinte (8h às 16h), USF Plataforma (8h às 16h), USF São João do Cabrito (8h às 16h), USF Teotônio Vilela II (8h às 16h) e USF Tubarão (8h às 16h).>

– DS Barra/Rio Vermelho: USF Menino Joel (8h às 16h), USF do Alto das Pombas (8h às 16h), USF Úrsula Catharino Garcia (8h às 16h), USF Lealdina Barros Vale da Muriçoca (8h às 16h), USF Prof. Sabino Silva (8h às 12h), UBS Vila Matos (8h às 12h) e UBS São Gonçalo (8h às 12h).>

– DS Boca do Rio: USF de Pituaçú (8h às 17h), USF Parque de Pituaçú (8h às 17h), USF Imbuí (8h às 17h), USF Zulmira Barros (8h às 17h), USF Curralinho (8h às 17h) e UBS César de Araújo (8h às 17h).>

– DS Brotas: UBS Major Cosme de Farias (8h às 16h), UBS Manoel Vitorino (8h às 16h), USF Olga de Alaketu Vale do Matatu (8h às 16h) e USF Santa Luzia (8h às 16h)>

– DS Cabula: UBS de Engomadeira (8h às 14h), UBS do CSU Pernambués (8h às 17h), UBS Rodrigo Argolo (8h às 17h), UBS Santo Inácio (8h às 17h), USF Calabetão (8h às 17h), USF de Barreiras (8h às 17h), USF Dep. Cristovão Ferreira Saramandaia (8h às 14h), USF Mata Escura (8h às 17h), USF Prof. Dr. Carlos Santana Doron (8h às 17h), USF Prof. Guilherme Rodrigues da Silva Arenoso (8h às 17h), USF Prof. Humberto Castro Lima Pernambuezinho (8h às 17h), USF Raimundo Agripino Sussuarana (8h às 17h) e USF Sussuarana I (8h às 17h).>