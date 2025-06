FAMÍLIA PEDE AJUDA

Idosa está internada há 13 dias após sofrer fissura e aguarda regulação: 'Sem respostas'

Júlia Amorim Cerqueira se machucou após sofrer uma queda dentro de casa

Millena Marques

Publicado em 27 de junho de 2025 às 13:36

Júlia Amorim Cerqueira Crédito: Arquivo pessoal

Uma idosa de 67 anos, identificada como Júlia Amorim Cerqueira, espera a regulação há 13 dias para realizar um procedimento ortopédico no Hospital Geral do Estado da Bahia (HGE), em Salvador. Internada desde o dia 15 de junho, a idosa teve uma fissura no ombro após sofrer uma queda na própria casa. A Secretaria de Saúde do Estado (Sesab), que administra o hospital, foi procurada, mas não houve resposta até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto. >

José Carlos Cerqueira do Santos, um dos filhos da idosa, contou que ela bateu a cabeça após a queda, mas que exames feitos no HGE comprovaram apenas a fissura no ombro. Um ortopedista da unidade orientou a internação e recomendou uma cirurgia, mas não determinou uma data específica para a realização do procedimento. >

"Só a imobilização não ia fazer essa recuperação. Estamos aguardando, do dia 15 (de junho) até hoje (esta sexta-feira, 27), uma posição do hospital para dizer que dia será a cirurgia. Eles (profissionais do hospital) não passaram data ainda", disse.>

Júlia está internada na ala de ortopedia da instituição. Segundo o filho, a idosa tem hipertensão arterial e artrose. "O sentimento é de que a gente é inútil, né? Porque a gente fica com mãe da gente, sem respostas. (...) Por causa dos festejos juninos, achamos que a cirurgia ia sair agora, mas, até o momento, não temos nenhuma posição", disse. >