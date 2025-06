OPORTUNIDADE

Grupo Mateus anuncia 800 vagas de emprego em Salvador; saiba como se candidatar

Rede de supermercados vai ocupar imóvel do Bompreço na região do Iguatemi; outra unidade, no Shopping Salvador Norte, também será inaugurada

Esther Morais

Publicado em 25 de junho de 2025 às 10:42

Faixa anuncia contratação em novo mercado em Salvador Crédito: Marina Silva/CORREIO

A rede maranhense de supermercados Grupo Mateus anunciou a abertura de 800 vagas de emprego direto em Salvador e já é possível se candidatar. A empresa vai inaugurar duas lojas na capital baiana, uma em novembro deste ano, no Shopping Salvador Norte, no bairro São Cristóvão, e outra no imóvel do antigo Bompreço, na região do Iguatemi - ainda não há confirmação da data desta unidade. >

Por enquanto, a oportunidade é para a loja no Salvador Norte. O anúncio é para o cargo de Assistente de Compras em período integral. Entre as atividades desempenhadas pelos funcionários estão: suporte administrativo nos processos de compra, emissão de notas fiscais e contratação de transportadoras, cadastramento de fornecedores e acompanhamento do processo de entrega dos pedidos. >

A inscrição deve ser feita até 15 de julho por meio do site da empresa (link no final da matéria). Mais vagas serão anunciadas em breve. >

Ainda é possível fazer o registro no Banco de Talentos. Para isso, basta preencher a opção com informações pessoais, como nome, sobrenome, email, endereço, estado civil, se possui deficiência, tamanho da calça, camisa e sapato, se já trabalhou em alguma filial, possui parente trabalhando para a rede e disponibilidade para trabalhar todos os dias e horário. >

Segundo a empresa, além dos 800 empregos diretos, o Mix Mateus também oferecerá centenas de vagas indiretas nos setores de manutenção predial, serviços gerais, transporte e logística. >

"A pretensão do Grupo Mateus é transformar o imóvel em uma loja com formato moderno que integra as bandeiras de atacarejo, varejo e eletro da companhia, o que favorece o consumidor ao ter mais uma opção de pesquisa e compras", diz. >