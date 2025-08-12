SALVADOR

Projeto Axé recebe R$ 79,4 mil em doação após campanha da Roche Brasil

Valor arrecadado em campanha de voluntariado será usado para a compra de um veículo para o transporte de crianças e adolescentes em Salvador

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 14:50

Valor arrecadado em campanha de voluntariado será usado para a compra de um veículo Crédito: Divulgação

Colaboradores da empresa farmacêutica Roche Brasil arrecadaram R$ 79.406,03 em uma campanha de voluntariado que será doado ao Projeto Axé, organização social que atua com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade em Salvador. A doação é parte da iniciativa global Children’s Walk, promovida anualmente pela empresa.

O valor será utilizado pelo Projeto Axé para a compra de um veículo, essencial para o transporte do público-alvo em atendimentos na área de saúde.

A Children’s Walk mobilizou funcionários de diversas áreas da Roche Brasil. Para arrecadar a quantia, foram realizadas festas temáticas, sessões de mentoria com a alta liderança, aulas e workshops promovidos pelos próprios colaboradores, além de leilões e vendas internas de produtos. A ação contou ainda com o apoio de empresas parceiras e fornecedores, que doaram brindes e serviços para os eventos.

Criada globalmente em 2003, a campanha Children’s Walk já beneficiou milhares de crianças em diversos países, reforçando o potencial de iniciativas corporativas voltadas para o voluntariado e a responsabilidade social. O Projeto Axé é uma organização conhecida na Bahia por seu trabalho com educação e arte junto a jovens em situação de risco.

Projeto Axé

O Projeto Axé é uma organização não governamental, sediada em Salvador, que desde 1990 atua na defesa dos direitos e na educação de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Fundado pelo advogado e educador italiano Cesare de Florio La Rocca, a entidade utiliza a Arteducação e a "Pedagogia do Desejo" para desenvolver o potencial de jovens.