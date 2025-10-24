Acesse sua conta
Vai chover mais? Confira a previsão do tempo para Salvador neste fim de semana

Sexta (24) e sábado (25) devem ser de tempo instável na capital baiana

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 12:27

Dia de chuva em Salvador
Doa de chiuva em Salvador Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O soteropolitano que está planejando aproveitar o fim de semana ao ar livre deve ficar atento: a chuva deve marcar presença em Salvador nesta sexta (24) e sábado (25). Só no domingo (26) é que o tempo deve abrir.

De acordo com a Defesa Civil de Salvador (Codesal), a sexta-feira será de céu nublado a parcialmente nublado, com previsão de chuva ao longo do dia. A chance de precipitação chega a 70%, com ventos moderados de até 22 km/h. A temperatura varia entre 20°C e 30°C.

No sábado, o cenário permanece semelhante: tempo instável, variação de nuvens e possibilidade de chuva, com 60% de probabilidade. Os ventos podem chegar a 24 km/h, e os termômetros oscilam entre 21°C e 30°C.

Dia de chuva em Salvador

Já o domingo promete dar uma trégua. A previsão indica céu claro a parcialmente nublado, com apenas 30% de chance de chuva. Apesar disso, o calor volta a subir, com máxima prevista de 31°C e ventos um pouco mais intensos, podendo atingir 27 km/h.

Outro alerta importante é o índice de radiação UV, que permanece acima de 11 durante todo o fim de semana - considerado extremo. A recomendação é reforçar o uso de protetor solar e hidratação, mesmo em dias nublados.

Em caso de ocorrências relacionadas às chuvas, a população pode acionar a Codesal pelo número 199.

