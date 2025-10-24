Bahia recebe a maior feira empreendedorismo de favela do Brasil

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 24 de outubro de 2025 às 14:34
A 3ª edição da Expo Favela Innovation Bahia acontece nesta sexta-feira (24) e sábado (25), na Fábrica Cultural, no bairro da Ribeira, em Salvador. Realizado pela Favela Holding, Central única das Favelas Bahia (CUFA), Projeto Resgaty, com curadoria da Escola de Negócios da Favela e produção da Startei e Patativa, o evento tem entrada gratuita e os ingressos já estão disponíveis, através da plataforma Sympla.
O encontro reúne empreendedores, poder público, investidores, empresas, parceiros, patrocinadores, comunidades, amigos, profissionais, universidades, coletivos e toda a sociedade baiana, com o objetivo de fortalecer a favela que empreende, sendo palco para grandes encontros, que contribuirão com a transformação social.
A Expo Favela Innovation Bahia conta com ativações sociais, artísticas e culturais, com espaços interativos, como a Fli Favela, ô Favela cast, Paredão Cultural, Camelódromo e o palco principal onde acontecerão as conferências.
Dentre os nomes confirmados, estão: a professora de Artes e sambadeira Acotirene Lopes; a mestre em Afroeducação e autora do Afrobeto, Bia Barreto; a pedagoga e escritora Fabi Reggo; a jornalista e consultora em comunicação Isa Lorena; o escritor Lucas de Matos, com obra reconhecida internacionalmente; a diretora da SEMDEC Maylla Pitta; o rapper e produtor cultural Mr. Armeng; a apresentadora e gerente de relacionamentos do Afropunk, idealizadora do Festival Humor Negro, Val Benvindo, entre outros.
Evento: Expo Favela Innovation Bahia 2025
Quando: 24 e 25 de outubro de 2025
Onde: Fábrica Cultural, Salvador
Ingressos: link
Mais informações: https://expofavela.com.br/