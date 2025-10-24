Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Bahia recebe a maior feira empreendedorismo de favela do Brasil

Veja os detalhes da 3ª edição da Expo Favela Innovation Bahia

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 14:34

Expo Favela acontece em Salvador
Expo Favela acontece em Salvador Crédito: Divulgação

A 3ª edição da Expo Favela Innovation Bahia acontece nesta sexta-feira (24) e sábado (25), na Fábrica Cultural, no bairro da Ribeira, em Salvador. Realizado pela Favela Holding, Central única das Favelas Bahia (CUFA), Projeto Resgaty, com curadoria da Escola de Negócios da Favela e produção da Startei e Patativa, o evento tem entrada gratuita e os ingressos já estão disponíveis, através da plataforma Sympla.

O encontro reúne empreendedores, poder público, investidores, empresas, parceiros, patrocinadores, comunidades, amigos, profissionais, universidades, coletivos e toda a sociedade baiana, com o objetivo de fortalecer a favela que empreende, sendo palco para grandes encontros, que contribuirão com a transformação social.

A Expo Favela Innovation Bahia conta com ativações sociais, artísticas e culturais, com espaços interativos, como a Fli Favela, ô Favela cast, Paredão Cultural, Camelódromo e o palco principal onde acontecerão as conferências.

Dentre os nomes confirmados, estão: a professora de Artes e sambadeira Acotirene Lopes; a mestre em Afroeducação e autora do Afrobeto, Bia Barreto; a pedagoga e escritora Fabi Reggo; a jornalista e consultora em comunicação Isa Lorena; o escritor Lucas de Matos, com obra reconhecida internacionalmente; a diretora da SEMDEC Maylla Pitta; o rapper e produtor cultural Mr. Armeng; a apresentadora e gerente de relacionamentos do Afropunk, idealizadora do Festival Humor Negro, Val Benvindo, entre outros. 

Serviço

Evento: Expo Favela Innovation Bahia 2025

Quando: 24 e 25 de outubro de 2025

Onde: Fábrica Cultural, Salvador

Ingressos: link

Mais informações: https://expofavela.com.br/

Mais recentes

Imagem - Pedra preciosa encontrada na Bahia vai a leilão por R$ 148 milhões; conheça

Pedra preciosa encontrada na Bahia vai a leilão por R$ 148 milhões; conheça
Imagem - MP-BA lança campanha sobre a importância da proteção de crianças na internet

MP-BA lança campanha sobre a importância da proteção de crianças na internet
Imagem - Meia tonelada de carne é apreendida e dois açougues são fechados em Salvador

Meia tonelada de carne é apreendida e dois açougues são fechados em Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada