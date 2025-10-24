CRIME

Homem é preso suspeito de abuso sexual contra a irmã de 15 anos na Bahia

Caso aconteceu em Muritiba, no Recôncavo Baiano

Yan Inácio

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 17:12

Polícia Civil Crédito: Divulgação/Ascom PCBA

Um homem de 33 anos foi preso nesta quinta-feira (23) por suspeita de abuso sexual contra a própria irmã, uma adolescente de 15 anos. O caso aconteceu em Muritiba, no Recôncavo Baiano.

De acordo com depoimento da vítima à Polícia Civil, o suspeito, que estava embriagado, teria se aproveitado da adolescente quando os dois estavam na mesma cama, na casa de uma parente.

A vítima denunciou o caso para um familiar durante uma conversa e a pessoa acionou a Polícia Militar. Os agentes foram até o local e conduziram o suspeito à Delegacia Territorial de Muritiba. Ele passou por exame de corpo de delito e permanece custodiado à disposição da Justiça.