Polícia reforça patrulhamento no Nordeste de Amaralina após ataque a PMs

Yan Inácio
Publicado em 24 de outubro de 2025 às 19:16
Unidades das Polícia Militar e Civil reforçam, desde o início da tarde desta sexta-feira (24), a segurança no Nordeste de Amaralina, em Salvador. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), os agentes ficarão na região por tempo indeterminado.
A operação é motivada pela busca por suspeitos que atiraram contra policiais “durante patrulhamento de rotina”, diz a SSP. Informações sobre criminosos armados podem ser repassadas, com total sigilo, através do telefone 181 (Disque Denúncia da SSP). O anonimato é garantido por lei.