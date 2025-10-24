Acesse sua conta
Polícia reforça patrulhamento no Nordeste de Amaralina após ataque a PMs

Autoridades policiais buscam por traficantes que atacaram viaturas nesta sexta-feira (24)

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 19:16

Polícia Militar e Civil
Polícia Militar e Civil Crédito: Ascom/PCBA

Unidades das Polícia Militar e Civil reforçam, desde o início da tarde desta sexta-feira (24), a segurança no Nordeste de Amaralina, em Salvador. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), os agentes ficarão na região por tempo indeterminado.

A operação é motivada pela busca por suspeitos que atiraram contra policiais “durante patrulhamento de rotina”, diz a SSP. Informações sobre criminosos armados podem ser repassadas, com total sigilo, através do telefone 181 (Disque Denúncia da SSP). O anonimato é garantido por lei.

