CRIME

Polícia reforça patrulhamento no Nordeste de Amaralina após ataque a PMs

Autoridades policiais buscam por traficantes que atacaram viaturas nesta sexta-feira (24)

Yan Inácio

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 19:16

Polícia Militar e Civil Crédito: Ascom/PCBA

Unidades das Polícia Militar e Civil reforçam, desde o início da tarde desta sexta-feira (24), a segurança no Nordeste de Amaralina, em Salvador. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), os agentes ficarão na região por tempo indeterminado.