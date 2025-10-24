SALVADOR

Ônibus deixam de circular na Santa Cruz após mulheres ficarem feridas durante ação da PM

Moradores fizeram protestos no local; toda área do Nordeste teve segurança reforçada

Carol Neves

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 21:07

Ponto foi improvisado Crédito: Reprodução/TV Bahia

O acesso de ônibus ao bairro de Santa Cruz, no Complexo do Nordeste de Amaralina, em Salvador, está suspenso desde o fim da tarde desta sexta-feira (24), por causa de um protesto feito por moradores após uma ação policial que deixou duas mulheres feridas.

A manifestação começou por volta das 15h e bloqueou vias importantes da região. Para manter o atendimento aos passageiros, um ponto provisório foi montado embaixo do viaduto do BRT, no Vale das Pedrinhas, próximo à ladeira que leva a Santa Cruz, segundo a TV Bahia.

O protesto teve queimadas de materiais nas ruas 11 de Novembro e no chamado Pistão do Areal, áreas centrais do bairro. As chamas foram controladas e equipes da Polícia Militar passaram a reforçar a segurança no local.

A operação policial aconteceu mais cedo, por volta das 11h30, perto da Escola Municipal Professora Anita Barbuda, no Pistão do Areal. A PM relatou que suas equipes foram recebidas a tiros por homens armados e que houve revide. A troca de disparos atingiu paredes e pisos de imóveis da região.

As duas mulheres feridas foram atingidas por estilhaços. A corporação informou em nota que elas receberam atendimento em uma unidade hospitalar, com ferimentos superficiais e quadro clínico estável.