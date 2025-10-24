Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Assessor parlamentar é preso por matar a ex a facadas durante briga na Bahia

Ele tentou fugir, mas foi preso em flagrante

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 18:50

Bárbara Reis Santos Lima
Bárbara Reis Santos Lima Crédito: Reproduçào

Um homem de 40 anos foi preso na manhã desta sexta-feira (24) suspeito de matar a ex-companheira, Bárbara Reis Santos Lima, de 33 anos, a golpes de faca, em Ilhéus, no sul da Bahia. O crime aconteceu no bairro Conquista, próximo à residência da vítima.

Segundo a Polícia Civil, Alessandro Matheus Souza de Oliveira, que trabalhava como assessor parlamentar da diretoria da Câmara Municipal, foi preso em flagrante e levado para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), onde permanece à disposição da Justiça. 

Os criminosos mais perigosos na mira da SSP

Saiba quem são os bandidos mais perigosos do Baralho do Crime por Reprodução
Criminosos mais perigosos na mira da SSPBA por SSPBA
Criminosos mais perigosos na mira da SSPBA por SSPBA
Criminosos mais perigosos na mira da SSPBA por SSPBA
Criminosos mais perigosos na mira da SSPBA por SSPBA
Criminosos mais perigosos na mira da SSPBA por SSPBA
Criminosos mais perigosos na mira da SSPBA por SSPBA
Criminosos mais perigosos na mira da SSPBA por SSPBA
Criminosos mais perigosos na mira da SSPBA por SSPBA
Criminosos mais perigosos na mira da SSPBA por SSPBA
Criminosos mais perigosos na mira da SSPBA por SSPBA
Criminosos mais perigosos na mira da SSPBA por SSPBA
Criminosos mais perigosos na mira da SSPBA por SSPBA
Criminosos mais perigosos na mira da SSPBA por SSPBA
Criminosos mais perigosos na mira da SSPBA por SSPBA
Criminosos mais perigosos na mira da SSPBA por SSPBA
Criminosos mais perigosos na mira da SSPBA por SSPBA
1 de 17
Saiba quem são os bandidos mais perigosos do Baralho do Crime por Reprodução

Testemunhas relataram que Bárbara e Alessandro Mateus estavam conversando no local quando discutiram, momento em que ele teria partido para cima dela com uma faca. O suspeito tentou fugir, mas foi alcançado por policiais militares. A vítima e o suspeito tinham um filho juntos.

O assessor era vinculado ao gabinete do vereador Paulo Carqueija (PSD), que afirmou à TV Santa Cruz que Alessandro nunca apresentou comportamento violento. "Ao longo de toda convivência de Matheus com nosso grupo político, o mesmo nunca demostrou sinais de violência ou perigo, a notícia surpreendeu a todos nós", disse. O parlamentar destacou que o assessor será exonerado e reforçou o desejo de justiça pela vítima: "Lamento profundamente o ocorrido, me solidarizo com a família da vítima, desprezo a violência, especialmente a violência contra a mulher."

A Polícia Civil informou ainda que oitivas e outras diligências investigativas estão sendo realizadas para esclarecer o caso, e que o suspeito segue custodiado enquanto as investigações continuam.

Tags:

Crime Barbaro Bahia Feminicído Ilhéus

Mais recentes

Imagem - Polícia reforça patrulhamento no Nordeste de Amaralina após ataque a PMs

Polícia reforça patrulhamento no Nordeste de Amaralina após ataque a PMs
Imagem - Veja como a Teoria de Resposta ao Item influencia sua nota no Enem

Veja como a Teoria de Resposta ao Item influencia sua nota no Enem
Imagem - Funcionário é preso por desviar bebidas e alimentos de empresa na Bahia

Funcionário é preso por desviar bebidas e alimentos de empresa na Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada