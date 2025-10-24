FEMINICÍDIO

Assessor parlamentar é preso por matar a ex a facadas durante briga na Bahia

Ele tentou fugir, mas foi preso em flagrante

Um homem de 40 anos foi preso na manhã desta sexta-feira (24) suspeito de matar a ex-companheira, Bárbara Reis Santos Lima, de 33 anos, a golpes de faca, em Ilhéus, no sul da Bahia. O crime aconteceu no bairro Conquista, próximo à residência da vítima.

Segundo a Polícia Civil, Alessandro Matheus Souza de Oliveira, que trabalhava como assessor parlamentar da diretoria da Câmara Municipal, foi preso em flagrante e levado para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), onde permanece à disposição da Justiça.

Testemunhas relataram que Bárbara e Alessandro Mateus estavam conversando no local quando discutiram, momento em que ele teria partido para cima dela com uma faca. O suspeito tentou fugir, mas foi alcançado por policiais militares. A vítima e o suspeito tinham um filho juntos.

O assessor era vinculado ao gabinete do vereador Paulo Carqueija (PSD), que afirmou à TV Santa Cruz que Alessandro nunca apresentou comportamento violento. "Ao longo de toda convivência de Matheus com nosso grupo político, o mesmo nunca demostrou sinais de violência ou perigo, a notícia surpreendeu a todos nós", disse. O parlamentar destacou que o assessor será exonerado e reforçou o desejo de justiça pela vítima: "Lamento profundamente o ocorrido, me solidarizo com a família da vítima, desprezo a violência, especialmente a violência contra a mulher."