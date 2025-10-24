Vaqueiro suspeito de estupro de vulnerável contra enteada é preso na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 24 de outubro de 2025 às 22:16
Um vaqueiro de 45 anos foi preso em Macarani, no sul da Bahia, após a Polícia Civil cumprir um mandado de busca e apreensão nesta sexta-feira (24). Ele é investigado por crime de estupro de vulnerável, tendo como vítima sua própria enteada.
O mandado foi expedido depois que a vítima denunciou ameaças, incluindo exibição de arma de fogo. Na ação realizada na zona rural do município, os policiais encontraram uma espingarda calibre .32, oito cartuchos deflagrados e dois celulares pertencentes ao suspeito.
O homem foi preso em flagrante por posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Os materiais apreendidos foram encaminhados para perícia, e o caso continua sob investigação, com objetivo de reunir provas sobre o crime sexual.