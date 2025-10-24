'ERVOAFETIVA'

'Ninguém deveria ser preso por fumar maconha', diz influenciadora baiana acusada de tráfico

Melissa Said prestou depoimento ao Denarc após ser presa em Itapuã nesta quinta-feira (24)

Yan Inácio

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 15:18

Influenciadora se definia como "ervoafetiva" nas redes Crédito: Reprodução

Apontada como principal liderança de um esquema de tráfico interestadual com atuação em São Paulo e na Bahia, a influenciadora Melissa Said, presa nesta quinta-feira (23), em Itapuã, negou as acusações de participação nos crimes e disse que é apenas usuária de maconha.

"É uma vergonha. Ninguém no mundo deveria ser preso por fumar maconha", disse Melissa Said, ao ser conduzida por policiais ao Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc) nesta quinta.

Com mais de 320 mil seguidores, a influenciadora publica conteúdos sobre a droga. De acordo com a Polícia Civil, a suspeita usava as redes sociais para comercializar maconha do tipo skunk e haxixe para seguidores. "A droga era vendida para um público mais seleto, das redes sociais dela. Pessoas de classe média e alta", explicou.

Melissa Said 1 de 7

A operação Erva Afetiva, inspirada no termo que a influencer usava para se identificar, também cumpriu outros quatro mandados de prisão de envolvidos no esquema de tráfico de drogas na quarta-feira (22). Dois suspeitos foram presos em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS) e outros dois em São Paulo, um na capital e outro em Araçatuba, no interior paulista.

O esquema formava uma cadeia de fornecimento e distribuição entre os dois estados. "Em São Paulo existiam alguns fornecedores que encaminhavam drogas para que ela distribuísse na capital baiana e na RMS. A partir daí conseguimos identificar os fornecedores e quem estava junto com ela na distribuição", explicou o delegado do Denarc Ernandes Junior, em coletiva de imprensa na sede da Polícia Civil, em Salvador.

Segundo o delegado, a investigação começou há um ano e nove meses, após denuncia do Ministério Público. O ponto de partida das apurações foram os conteúdos sobre maconha que ela publicava nas redes sociais. Ela acumula mais de 320 mil seguidores e tem vídeos que superam 1 milhão de visualizações.

"Nas plataformas digitais, fazia apologia ao uso de entorpecentes e utilizava seu alcance para comercializar maconha, com fornecedores identificados na Bahia e em São Paulo", diz a polícia. As apurações ainda apontam que ela comprava a droga e repassava a alguns seguidores por meio de contatos em redes sociais.

Melissa é viúva do influenciador Tassio Bacelar, morto em outubro de 2023 após sofrer um acidente de bicicleta. Ele também publicava conteúdos sobre o uso da droga. De acordo com o delegado, não é possível afirmar se ele estava envolvido no esquema porque as investigações começaram após sua morte.