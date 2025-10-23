'ERVOAFETIVA'

Influenciadora baiana acusada de tráfico de drogas é presa em Salvador

Melissa Said é suspeita de comercializar, armazenar e vender maconha na capital baiana

Maysa Polcri

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 16:27

Influenciadora se definia como "ervoafetiva" nas redes Crédito: Reprodução

A influenciadora baiana Melissa Said, suspeita de integrar uma rede de tráfico de drogas com atuação em Salvador, foi presa na tarde desta quinta-feira (23), na capital baiana. Ela estava foragida desde quarta (22), quando foi deflagrada a operação Erva Afetiva.

O nome da operação da polícia faz alusão a como Melissa Said se apresenta nas redes sociais. Em seus perfis, ela publica conteúdos sobre maconha. Para a polícia, as postagens são apenas a ponta de um esquema de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Ela acumula mais de 320 mil seguidores e tem vídeos que superam 1 milhão de visualizações.

Melissa foi localizada em um imóvel situado no bairro de Itapuã, em Salvador, onde estava escondida na casa de uma amiga, segundo a polícia. Ela já havia sido conduzida anteriormente a uma unidade policial, após ser flagrada com uma porção de droga no aeroporto.

"Nas plataformas digitais, fazia apologia ao uso de entorpecentes e utilizava seu alcance para comercializar maconha, com fornecedores identificados na Bahia e em São Paulo", diz a polícia. As apurações ainda apontam que ela comprava a droga e repassava a alguns seguidores por meio de contatos em redes sociais.