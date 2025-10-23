Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Influenciadora baiana acusada de tráfico de drogas é presa em Salvador

Melissa Said é suspeita de comercializar, armazenar e vender maconha na capital baiana

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 16:27

Influenciadora se definia como
Influenciadora se definia como "ervoafetiva" nas redes Crédito: Reprodução

A influenciadora baiana Melissa Said, suspeita de integrar uma rede de tráfico de drogas com atuação em Salvador, foi presa na tarde desta quinta-feira (23), na capital baiana. Ela estava foragida desde quarta (22), quando foi deflagrada a operação Erva Afetiva. 

O nome da operação da polícia faz alusão a como Melissa Said se apresenta nas redes sociais. Em seus perfis, ela publica conteúdos sobre maconha. Para a polícia, as postagens são apenas a ponta de um esquema de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Ela acumula mais de 320 mil seguidores e tem vídeos que superam 1 milhão de visualizações.

Melissa Said

Melissa Said é alvo de operação por tráfico de drogas por Reprodução / Redes sociais
Melissa Said é alvo de operação por tráfico de drogas por Reprodução / Redes sociais
Melissa Said é alvo de operação por tráfico de drogas por Reprodução / Redes sociais
Melissa Said é alvo de operação por tráfico de drogas por Reprodução / Redes sociais
Melissa Said é alvo de operação por tráfico de drogas por Reprodução / Redes sociais
Melissa Said é alvo de operação por tráfico de drogas por Reprodução / Redes sociais
Melissa Said é alvo de operação por tráfico de drogas por Reprodução / Redes sociais
1 de 7
Melissa Said é alvo de operação por tráfico de drogas por Reprodução / Redes sociais

Melissa foi localizada em um imóvel situado no bairro de Itapuã, em Salvador, onde estava escondida na casa de uma amiga, segundo a polícia. Ela já havia sido conduzida anteriormente a uma unidade policial, após ser flagrada com uma porção de droga no aeroporto.

"Nas plataformas digitais, fazia apologia ao uso de entorpecentes e utilizava seu alcance para comercializar maconha, com fornecedores identificados na Bahia e em São Paulo", diz a polícia. As apurações ainda apontam que ela comprava a droga e repassava a alguns seguidores por meio de contatos em redes sociais.

Leia mais

Imagem - Influenciadora baiana acusada de tráfico de drogas é presa em Salvador

Influenciadora baiana acusada de tráfico de drogas é presa em Salvador

Imagem - 'Ervoafetiva': conheça blogueira baiana investigada por tráfico de drogas

'Ervoafetiva': conheça blogueira baiana investigada por tráfico de drogas

Na quarta-feira (22), foram cumpridos mandados de prisão temporária e de busca e apreensão nas cidades baianas de Salvador e Lauro de Freitas, além dos municípios paulistas de São Paulo e Araçatuba.

Tags:

Polícia Investigação

Mais recentes

Imagem - Jovem perde a perna após fugir de abordagem policial na Bahia; família diz que ele é inocente

Jovem perde a perna após fugir de abordagem policial na Bahia; família diz que ele é inocente
Imagem - Cidade baiana recebe cinema a céu aberto gratuito; confira

Cidade baiana recebe cinema a céu aberto gratuito; confira
Imagem - Farmácia é assaltada no bairro da Graça

Farmácia é assaltada no bairro da Graça

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada