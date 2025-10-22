Acesse sua conta
'Ervoafetiva': conheça blogueira baiana investigada por tráfico de drogas

Melissa Said é suspeita de comercializar, armazenar e vender maconha em Salvador, segundo a polícia

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 09:03

Influenciadora se definia como
Influenciadora se definia como "ervoafetiva" nas redes Crédito: Reprodução / Redes sociais

Artista, ervoafetiva e "falo sobre ganja". É como a influenciadora baiana Melissa Said, alvo principal de uma operação da Polícia Civil contra o tráfico interestadual de drogas e lavagem de dinheiro, na manhã desta quarta-feira (22), se define nas redes sociais. A jovem acumula mais de 320 mil seguidores e tem vídeos que superam 1 milhão de visualizações. 

Ela ainda é embaixadora do Bem Bolado Brasil, marca brasileira de acessórios e lifestyle para o ritual de fumo. Um dos vídeos mais vistos da influenciadora é um em que ela aparece fumando e defendendo o uso da droga.

A blogueira ainda cita o Uruguai como exemplo de país onde o uso da erva é liberado. “Nossos vizinhos da América do Sul já colhem os frutos da legalização da cannabis, mas o Brasil ainda vive preso na proibição”, reclama.

Melissa Said

Melissa Said é alvo de operação por tráfico de drogas por Reprodução / Redes sociais

Segundo a PC, a investigada fazia apologia ao uso de drogas nas redes sociais, sendo atribuída a ela também a comercialização, armazenamento e distribuição de maconha na capital baiana. As apurações apontam ainda que a jovem mantinha fornecedores nos estados da Bahia e de São Paulo.

A reportagem procurou Melissa para ter um posicionamento sobre as acusações e aguarda retorno. 

O objetivo da operação Erva Afetiva, realizada pela Polícia Civil da Bahia, por meio do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), é desarticular um grupo criminoso envolvido no tráfico interestadual de drogas e na lavagem de dinheiro.

Estão sendo cumpridos mandados de prisão temporária e de busca e apreensão, expedidos pela Justiça, nas cidades baianas de Salvador e Lauro de Freitas, além dos municípios paulistas de São Paulo e Araçatuba.

A ação conta com o apoio operacional de unidades do Denarc da Polícia Civil de São Paulo.

