Blogueira baiana com 320 mil seguidores é alvo de operação por tráfico de drogas

Investigada é suspeita de comercializar, armazenar e vender maconha em Salvador, segundo a polícia

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 06:58

Influenciadora se definia como
Influenciadora se definia como "ervoafetiva" nas redes Crédito: Reprodução

A blogueira baiana Melissa Said, que acumula 326 mil seguidores nas redes sociais e se define como "ervoafetiva", é um dos alvos de uma operação da Polícia Civil contra o tráfico interestadual de drogas e lavagem de dinheiro, na manhã desta quarta-feira (22).

Segundo a PC, a investigada fazia apologia ao uso de drogas nas redes sociais, sendo atribuída a ela também a comercialização, armazenamento e distribuição de maconha na capital baiana. As apurações apontam ainda que a jovem mantinha fornecedores nos estados da Bahia e de São Paulo.

Um dos vídeos mais vistos da influenciadora, com mais de 1 milhão de visualizações, é um em que ela aparece fumando e defendendo o uso da droga. Ela ainda cita o Uruguai como exemplo de país onde o uso da erva é liberado. “Nossos vizinhos da América do Sul já colhem os frutos da legalização da cannabis, mas o Brasil ainda vive preso na proibição”, reclama. 

Melissa Said

Melissa Said é alvo de operação por tráfico de drogas por Reprodução / Redes sociais

O objetivo da operação Erva Afetiva, realizada pela Polícia Civil da Bahia, por meio do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), é desarticular um grupo criminoso envolvido no tráfico interestadual de drogas e na lavagem de dinheiro.

Estão sendo cumpridos mandados de prisão temporária e de busca e apreensão, expedidos pela Justiça, nas cidades baianas de Salvador e Lauro de Freitas, além dos municípios paulistas de São Paulo e Araçatuba.

A ação conta com o apoio operacional de unidades do Denarc da Polícia Civil de São Paulo.

