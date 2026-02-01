SANTO ANTÔNIO ALÉM DO CARMO

Bloco Pão na Chapa desfila em 8 de fevereiro no Santo Antônio Além do Carmo e homenageia DJ Guerreiro

No quarto ano de desfile, coletivo aposta em inclusão, cultura local e bailinho infantil gratuito para animar o pré-Carnaval do bairro

Carmen Vasconcelos

Publicado em 1 de fevereiro de 2026 às 21:19

Em seu 4º ano de desfile, o bloco reafirma seu compromisso com a cultura, a inclusão e o fortalecimento do território Crédito: Acervo pessoal

O bairro do Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador, entra oficialmente no clima do Carnaval com o desfile do Bloco Pão na Chapa, marcado para o dia 8 de fevereiro, com concentração a partir das 15h, na Cruz do Pascoal. Em seu quarto ano, o bloco consolida-se como uma das iniciativas que fortalecem o pré-Carnaval da região, unindo música, identidade territorial e compromisso social.

Nesta edição, o Pão na Chapa presta uma homenagem ao DJ Guerreiro, artista de forte ligação com o Santo Antônio Além do Carmo e personagem central na construção da cena musical e do pré-Carnaval do bairro. Reconhecido por sua atuação cultural contínua, o DJ é apontado como uma referência na formação da identidade sonora e festiva da localidade.

Além do desfile, o bloco promove um Bailinho Infantil gratuito, voltado às crianças da comunidade. A iniciativa reforça o caráter familiar, inclusivo e comunitário do projeto, ampliando o acesso ao Carnaval e garantindo que a festa seja um espaço de convivência para todas as idades.

Mais do que ocupar as ruas durante o período carnavalesco, o Bloco Pão na Chapa atua ao longo de todo o ano com ações culturais, sociais e comunitárias. O coletivo mantém diálogo permanente com moradores e comerciantes do Santo Antônio Além do Carmo, contribuindo para o fortalecimento dos laços sociais e para a valorização da cultura local.

O bloco foi idealizado e fundado por Anderson Freitas, empresário, professor universitário e agente cultural, que desenvolve projetos voltados à integração entre cultura, educação, empreendedorismo e impacto social, sempre com foco no território onde atua.

Com música, alegria e responsabilidade social, o Pão na Chapa convida moradores, foliões e visitantes a celebrarem um Carnaval que respeita a história do bairro e valoriza quem constrói sua cultura diariamente.

Serviço

Evento: Desfile do Bloco Pão na Chapa

Data: 8 de fevereiro

⏰ Horário: Concentração a partir das 15h

Local: Cruz do Pascoal – Santo Antônio Além do Carmo

Homenageado: DJ Guerreiro

Atividade especial: Bailinho Infantil gratuito