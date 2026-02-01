Homem é preso em bar após matar o próprio irmão em cidade baiana

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Monique Lobo
Publicado em 1 de fevereiro de 2026 às 18:10
Um homem de 33 anos foi preso, no sábado (31), após matar o próprio irmão na cidade de Euclides da Cunha, na região Norte da Bahia. O suspeito foi encontrado em um bar no mesmo bairro onde o crime foi cometido.
De acordo com a Polícia Civil, em seu depoimento, o homem, que não teve o nome revelado, confessou o homicídio. O irmão, identificado como Adonias dos Santos Dantas foi morto a golpes de arma branca.
Não foi revelada a motivação do crime. O suspeito foi conduzido para a delegacia e segue a disposição da Justiça.