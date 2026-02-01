GOLPES DE ARMA BRANCA

Homem é preso em bar após matar o próprio irmão em cidade baiana

Em depoimento, o suspeito confessou o crime

Monique Lobo

Publicado em 1 de fevereiro de 2026 às 18:10

O crime aconteceu em Euclides da Cunha Crédito: Samory Pereira Santos

Um homem de 33 anos foi preso, no sábado (31), após matar o próprio irmão na cidade de Euclides da Cunha, na região Norte da Bahia. O suspeito foi encontrado em um bar no mesmo bairro onde o crime foi cometido.

De acordo com a Polícia Civil, em seu depoimento, o homem, que não teve o nome revelado, confessou o homicídio. O irmão, identificado como Adonias dos Santos Dantas foi morto a golpes de arma branca.