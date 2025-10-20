Mulher morre e sobrinho é hospitalizado após comerem pizza em SP

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 20 de outubro de 2025 às 12:20
A Polícia Civil está investigando o caso de uma mulher de 51 anos que morreu após comer pizza na noite da última sexta-feira (17/10), no bairro Jardim Morumbi, em São José dos Campos, no interior de São Paulo. Adriana Magalhães passou mal depois de ingerir o alimento e não resistiu.
Sobrinho da vítima, Thiago do Prado, de 27 anos, que também consumiu pizza, está internado no Hospital Clínica Sul. Não há atualização sobre o estado de saúde dele nesta segunda-feira (20/10).