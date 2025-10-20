SUSPEITA DE ENVENENAMENTO

Mulher morre e sobrinho é hospitalizado após comerem pizza em SP

A mulher, de 51 anos, e o sobrinho deram entrada no hospital com sintomas de intoxicação após comerem a pizza. Ela não resistiu e faleceu

Esther Morais

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 12:20

Pizza Crédito: Divulgação

A Polícia Civil está investigando o caso de uma mulher de 51 anos que morreu após comer pizza na noite da última sexta-feira (17/10), no bairro Jardim Morumbi, em São José dos Campos, no interior de São Paulo. Adriana Magalhães passou mal depois de ingerir o alimento e não resistiu.