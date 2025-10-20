EDUCAÇÃO

Senai oferece 40 mil vagas para cursos gratuitos e pagos

Há oportunidades para cursos técnicos, de qualificação e aperfeiçoamento, aprendizagem industrial e outras modalidades de formação profissional

Millena Marques

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 12:46

SENAI Cimatek Crédito: Divulgação

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) abriu 42.520 vagas para cursos gratuitos e pagos em diversos estados do Brasil. Há oportunidades para cursos técnicos, de qualificação e aperfeiçoamento, aprendizagem industrial e outras modalidades de formação profissional.

São mais de 8 mil vagas presencias e online que estão distribuídas em escolas do Senai. As vagas incluem cursos técnicos, de qualificação e aperfeiçoamento, aprendizagem industrial e outras modalidades de formação profissional.

As outras 33.830 vagas são para cursos disponíveis no Futuro.Digital em diversas modalidades, como técnicos, curta e média duração, extensão, graduação, pós-graduação, MBA, micro e minicursos. São 125 turmas presenciais, 98 semipresenciais e 1.203 turmas EAD, garantindo flexibilidade para estudar de onde e quando quiser.