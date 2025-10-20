Acesse sua conta
Anvisa proíbe fabricação e venda de mais uma marca de azeite; veja qual

Segundo a Agência, o produto infringiu leis que regulamentam a produção e a comercialização de alimentos no Brasil.

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio
  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Yan Inácio

  • Esther Morais

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 15:28

Azeite de Oliva
Azeite de Oliva Crédito: Shutterstock

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a fabricação, comercialização, distribuição e uso do azeite extra virgem da marca Ouro Negro em todo o país. A medida foi publicada na última sexta-feira (17), no Diário Oficial da União (DOU).

Segundo a agência, o produto foi desclassificado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) e tinha origem desconhecida. O documento mostra que a empresa responsável pela importação é a Intralogística Distribuidora Concept Ltda, que tem CNPJ suspenso na Receita Federal.

O produto também infringiu leis que regulamentam a produção e a comercialização de alimentos no Brasil. A Anvisa orienta que os consumidores que já tenham adquirido o projeto suspendam o uso e comuniquem eventuais irregularidades aos canais oficiais de denúncia.

Veja marcas de azeite proibidas

Azeite Serrano por Reprodução/ Redes Sociais
Azeite Málaga por Reprodução/ Redes Sociais
Azeite Campo Ourique por Reprodução/ Redes Sociais
1 de 3
Azeite Serrano por Reprodução/ Redes Sociais

Mais uma marca proibida

Mais de 20 marcas de azeite já receberam algum tipo de veto de comercialização do governo brasileiro devido a irregularidades desde 2024. As proibições - podem ser parciais ou totais a depender da causa - acontecem, sobretudo, por conta de problemas na fabricação ou comercialização clandestina e são realizadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e do Ministério da Agricultura.

O último a ser proibido foi o azeite extravirgem da marca Vale dos Vinhedos, na segunda-feira (7). Além do produto ter origem desconhecida, o laudo de análise apresentou resultado insatisfatório, estando em desacordo com os padrões estabelecidos pela legislação vigente nos ensaios de rotulagem e físico-químico. A Anvisa, então, apreendeu e proibiu a comercialização, distribuição, fabricação, importação, propaganda e uso do produto.

Ainda estão na lista azeites das seguintes marcas: Grego Santorini, Málaga e Escarpas das Oliveiras.

Confira a lista completa abaixo, por ordem cronológica:

Leia mais

Imagem - Azeite com água: entenda por que a mistura viralizou e como usar na limpeza da casa

Azeite com água: entenda por que a mistura viralizou e como usar na limpeza da casa

Imagem - Quais marcas de azeite foram proibidas pelo governo por irregularidades? Veja lista

Quais marcas de azeite foram proibidas pelo governo por irregularidades? Veja lista

Imagem - Anvisa proíbe venda de mais duas marcas de azeite

Anvisa proíbe venda de mais duas marcas de azeite

Julho/2025

Vale dos Vinhedos

Junho/2025

Serrano

Málaga

Campo Ourique

Maio/2025

Grego Santorini

La Ventosa

Escarpas das Oliveiras

Almazara

Quintas D'Oliveira

Alonso

Setembro/2024

Serrano

Cordilheira

Agosto/2024

Villas Portugal

Villas Boas

Vale do Madero

Terrasa

San Martin

Miroliva

Castelo de Viana

Casa do Azeite

Belo Porto

Tags:

Anvisa Veja os Itens Proibidos Pela Anvisa Azeite de Oliva

