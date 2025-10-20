Anvisa proíbe fabricação e venda de mais uma marca de azeite; veja qual

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Yan Inácio
Esther Morais
Publicado em 20 de outubro de 2025 às 15:28
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a fabricação, comercialização, distribuição e uso do azeite extra virgem da marca Ouro Negro em todo o país. A medida foi publicada na última sexta-feira (17), no Diário Oficial da União (DOU).
Segundo a agência, o produto foi desclassificado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) e tinha origem desconhecida. O documento mostra que a empresa responsável pela importação é a Intralogística Distribuidora Concept Ltda, que tem CNPJ suspenso na Receita Federal.
O produto também infringiu leis que regulamentam a produção e a comercialização de alimentos no Brasil. A Anvisa orienta que os consumidores que já tenham adquirido o projeto suspendam o uso e comuniquem eventuais irregularidades aos canais oficiais de denúncia.
Veja marcas de azeite proibidas
Mais de 20 marcas de azeite já receberam algum tipo de veto de comercialização do governo brasileiro devido a irregularidades desde 2024. As proibições - podem ser parciais ou totais a depender da causa - acontecem, sobretudo, por conta de problemas na fabricação ou comercialização clandestina e são realizadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e do Ministério da Agricultura.
O último a ser proibido foi o azeite extravirgem da marca Vale dos Vinhedos, na segunda-feira (7). Além do produto ter origem desconhecida, o laudo de análise apresentou resultado insatisfatório, estando em desacordo com os padrões estabelecidos pela legislação vigente nos ensaios de rotulagem e físico-químico. A Anvisa, então, apreendeu e proibiu a comercialização, distribuição, fabricação, importação, propaganda e uso do produto.
Ainda estão na lista azeites das seguintes marcas: Grego Santorini, Málaga e Escarpas das Oliveiras.
Julho/2025
Vale dos Vinhedos
Junho/2025
Serrano
Málaga
Campo Ourique
Maio/2025
Grego Santorini
La Ventosa
Escarpas das Oliveiras
Almazara
Quintas D'Oliveira
Alonso
Setembro/2024
Serrano
Cordilheira
Agosto/2024
Villas Portugal
Villas Boas
Vale do Madero
Terrasa
San Martin
Miroliva
Castelo de Viana
Casa do Azeite
Belo Porto