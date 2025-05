VEJA QUAIS

Anvisa proíbe venda de mais duas marcas de azeite

Quatro marcas estão proibidas por determinação da agência reguladora

Crédito: New Africa | Shutterstock)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a venda de mais duas marcas de azeite no Brasil. Todos os lotes da Almanara e Escarpas das Oliveiras estão com a comercialização, distribuição, fabricação, propaganda e uso vetados pelo órgão. Nesta semana, os produtos das marcas Alonso e Quinta D’Oliveira também foram proibidos de circular no país. >