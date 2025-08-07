VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Novo caso: homem é preso por espancar mulher em elevador no Distrito Federal

Policiais localizaram armas e mais de 500 munições dentro da casa do agressor

Tharsila Prates

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 23:30

Mais de 500 munições foram localizadas na casa do agressor Crédito: Divulgação/ PC-DF

Um homem de 55 anos foi flagrado espancando a mulher dentro de um elevador no condomínio onde moram no Guará, cidade-satélite de Brasília. O caso ocorreu na última sexta-feira (1º). Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o agressor desfere diversos socos contra a vítima, que já estava indefesa no chão.

Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, a Polícia Civil do Distrito Federal efetuou a prisão do homem nessa quarta-feira (6) pelos crimes de posse irregular de arma de fogo e acessórios de uso permitido.

Quem fez a denúncia da agressão contra a mulher foi um familiar da vítima e, por isso, o mandado foi expedido. A operação terminou na detenção do suspeito por posse irregular de arma - já não havia mais o flagrante da agressão.

Durante o cumprimento das ordens judiciais, o investigado foi localizado e, na residência, os policiais civis encontraram duas armas de fogo e um total de 518 munições de calibres diversos, como .32, .38, .44, .12 e .20.

As armas apreendidas incluem uma pistola Beretta calibre .22 e uma arma antiga de calibre não identificado.

O autuado foi conduzido à 4ª Delegacia, onde foi preso em flagrante e teve fiança arbitrada. Apesar do pagamento, ele permanece detido preventivamente, por força do mandado de prisão expedido nos autos de violência doméstica. A vítima ficou hospitalizada por cinco dias. O estado de saúde dela não foi divulgado.

Outro caso

Nesta quinta-feira (7), a Justiça do Rio Grande do Norte acatou a denúncia do Ministério Público contra o ex-jogador de basquete Igor Eduardo Pereira Cabral, que espancou a namorada com uma sequência de mais de 60 socos também dentro de um elevador em Natal (RN). Agora, ele se torna réu por tentativa de feminicídio. O acusado está preso preventivamente na Cadeia Pública de Ceará-Mirim.

O crime foi no dia 26 de julho. As imagens gravadas pela câmera de segurança, que repercutiram nacionalmente, mostram a mulher falando e gesticulando com as mãos dentro do elevador. Na sequência, ela é agredida por Igor.