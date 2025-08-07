Mãe impede sequestro de filho de 5 anos em frente a farmácia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 7 de agosto de 2025 às 19:45
Câmeras de segurança flagraram o momento em que uma mãe consegue agir rapidamente para impedir o sequestro do próprio filho, de apenas cinco anos. O caso foi registrado na cidade de São José dos Campos, em São Paulo.
Na última terça-feira (5), a mulher estava em frente a uma farmácia, na Avenida Pedro Alvares Cabral, com o filho em um carrinho de brinquedo, por volta das 13h, segundo informações do G1.
Um homem, de 43 anos, se aproxima dos dois, se abaixa e retira a criança do brinquedo. A mulher rapidamente puxa o menino dos braços do homem, que sai andando.
A Polícia Militar foi acionada pela mãe da criança e localizou o homem na região do Jardim Paulista. Ele tentou resistir a prisão com xingamentos e agressões, mas foi levado pelos policiais e posteriormente reconhecido pela mulher.
Ele passou por exames periciais no Instituto Médico Legal (IML), que vão informar se o homem fazia uso de álcool ou se possui problemas mentais. O homem foi liberado.