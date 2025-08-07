BRASIL

Mãe impede sequestro de filho de 5 anos em frente a farmácia

Suspeito foi detido pela PM

Elaine Sanoli

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 19:45

Cena foi flagrada por câmeras de seguranças da região Crédito: Reprodução

Câmeras de segurança flagraram o momento em que uma mãe consegue agir rapidamente para impedir o sequestro do próprio filho, de apenas cinco anos. O caso foi registrado na cidade de São José dos Campos, em São Paulo.

Na última terça-feira (5), a mulher estava em frente a uma farmácia, na Avenida Pedro Alvares Cabral, com o filho em um carrinho de brinquedo, por volta das 13h, segundo informações do G1.

Um homem, de 43 anos, se aproxima dos dois, se abaixa e retira a criança do brinquedo. A mulher rapidamente puxa o menino dos braços do homem, que sai andando.

A Polícia Militar foi acionada pela mãe da criança e localizou o homem na região do Jardim Paulista. Ele tentou resistir a prisão com xingamentos e agressões, mas foi levado pelos policiais e posteriormente reconhecido pela mulher.

?VEJA: Mãe impede sequestro do filho de 5 anos em São José dos Campos (SP).



Câmeras mostra o momento em que um homem tenta levar a criança, que estava em um carrinho de brinquedo, enquanto os dois estavam em frente a uma farmácia. pic.twitter.com/5TMU5sTqMh — CHOQUEI (@choquei) August 7, 2025