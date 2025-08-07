MINISTRO

Jornal demite fotógrafo que flagrou Moraes mostrando dedo do meio em estádio

Jornal O Estado de S. Paulo afirma que a demissão do fotógrafo Alex Silva não tem relação com foto do ministro do STF

Metrópoles

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 19:18

Alexandre de Moraes deu dedo após vaias Crédito: Alex Silva/ Estadão

O jornal O Estado de S. Paulo demitiu, nessa quarta-feira (6), o fotógrafo Alex Silva, de 63 anos, autor da foto (em destaque) na qual o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), aparece mostrando o dedo do meio a torcedores durante a primeira partida entre Corinthians e Palmeiras, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, no dia 30 de julho, na NeoQuímica Arena, em São Paulo.