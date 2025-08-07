POLÍTICA

Oposição consegue 41 assinaturas e vai pedir impeachment de Moraes

Oposição vai entrar com pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes e pressionar Alcolumbre a dar andamento

Metrópoles

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 11:22

Oposição consegue 41 assinaturas e vai pedir impeachment de Moraes Crédito: VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto

A oposição conseguiu as 41 assinaturas necessárias para entrar no Senado com um pedido de impechament contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Em um esforço concentrado após Moraes determinar a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), a oposição buscou nos últimos dias as assinaturas necessárias para protocolar o pedido. O 41º a concordar foi o senador Laércio Oliveira (PP-SE), que assinou nesta quinta-feira (7/8).