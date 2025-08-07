Acesse sua conta
Oposição consegue 41 assinaturas e vai pedir impeachment de Moraes

Oposição vai entrar com pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes e pressionar Alcolumbre a dar andamento

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 11:22

Oposição consegue 41 assinaturas e vai pedir impeachment de Moraes Crédito: VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto

A oposição conseguiu as 41 assinaturas necessárias para entrar no Senado com um pedido de impechament contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Em um esforço concentrado após Moraes determinar a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), a oposição buscou nos últimos dias as assinaturas necessárias para protocolar o pedido. O 41º a concordar foi o senador Laércio Oliveira (PP-SE), que assinou nesta quinta-feira (7/8).

Com isso, os líderes da oposição anunciam nesta manhã o fim da obstrução aos trabalhos do Senado e da ocupação da Mesa Diretora. Agora, os parlamentares ligados a Bolsonaro vão se concentrar em pressionar o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), a iniciar esse processo de impeachment contra Moraes. A decisão cabe a ele.

Leia a matéria completa no Metrópoles, parceiro do CORREIO. 

