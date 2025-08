FLEXIBILIZAÇÃO

Moraes autoriza Bolsonaro a receber visita de filhos e outros familiares em casa

Não será necessário pedido de autorização prévia ao STF

Bolsonaro está em prisão domiciliar por decisão do próprio Moraes, relator do inquérito que apura ações do ex-presidente. A medida foi tomada após o descumprimento de restrições anteriores impostas ao ex-mandatário.>

De acordo com Moraes, o ex-presidente gravou um vídeo destinado a manifestações no país e contou com a ajuda de aliados, incluindo filhos parlamentares, para divulgar o material. Uma dessas publicações foi feita no perfil do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), no último domingo (3), com uma mensagem do pai direcionada a apoiadores no Rio de Janeiro. O vídeo foi removido horas depois.>