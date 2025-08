SP

Mãe de santo acusa vice-prefeita de dar calote em 'amarração amorosa'

Mãe de santo diz ter recebido pouco mais de R$ 40 mil por “amarração” que custou R$ 380 mil. O valor menor seria para ela não expor o caso

A mentora Samantha (à esquerda na foto em destaque), mãe de santo que realizou o trabalho de “amarração amorosa” para Juliana Maria Teixeira da Costa (à direira na imagem), vice-prefeita de Ribeira, no interior de São Paulo, acusa a política do MDB de calote.>

De acordo com a líder religiosa, foram desembolsados R$ 380 mil para a realização do casamento espiritual – desse total, ela teria recebido pouco mais de R$ 40 mil para não expor a fonte do dinheiro.>