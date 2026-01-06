Acesse sua conta
Mega da Virada: trabalhadores rurais e servidores públicos desaparecem após sacar prêmio milionário

Moradores de distrito com 2,5 mil habitantes sacaram o valor e foram embora do local

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 19:43

Distrito de Vista Alegre, em Mato Grosso do Sul
Distrito de Vista Alegre, em Mato Grosso do Sul Crédito: Reprodução

Se você já pensou em sumir depois de ganhar um prêmio milionário na Loteria, saiba que não está sozinho. Mas, um grupo de sortudos do distrito de Vista Alegre, em Maracaju, no Mato Grosso do Sul, conseguiu colocar o plano em prática. Formado por trabalhadores rurais e professores, o grupo participou de um dos bolões vencedores do prêmio principal da Mega da Virada, sacou o prêmio e desapareceu da cidade.

Com pouco mais de 2,5 mil habitantes, de acordo com informações do Censo de 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), não foi difícil para os moradores de Vista Alegre notarem o sumiço.

Distrito de Vista Alegre, no Mato Grosso do Sul por Reprodução
Distrito de Vista Alegre, no Mato Grosso do Sul por Reprodução
Distrito de Vista Alegre, no Mato Grosso do Sul por Reprodução
Distrito de Vista Alegre, no Mato Grosso do Sul por Reprodução
Distrito de Vista Alegre, no Mato Grosso do Sul por Reprodução
Distrito de Vista Alegre, no Mato Grosso do Sul por Reprodução

No local, não se fala em outra coisa: para onde foram os novos milionários? Ainda não se sebe quantos são. O bolão foi feito em Ponta Porã, porque o distrito não tem nem lotérica, nem banco. Ao todo, foram feitas 10 cotas nesse bolão, mão não há informação se uma pessoa comprou mais de uma cota.

Cada cota premiada tem direito a R$ 18,1 milhões dos R$ 181.892.881,09 do montante conquistado pelo bolão. O prêmio total da Mega da Virada de R$ 1,09 bilhão e foi divido por seis apostas vencedoras.

O valor é tão alto que se fosse divido pelo número de pessoas que moram no distrito daria quase R$ 70 mil pra cada morador.

Segundo informações da imprensa local, os vencedores do bolão seriam funcionários públicos, incluindo professores, e trabalhadores rurais. A atividade rural representa o principal setor da economia de Vista Alegre.

