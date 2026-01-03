NOVOS MILIONÁRIOS

Quem são os vencedores da Mega da Virada 2025? Veja o que se sabe até agora

De dono de lotérica a casal milionário que combinou aposta em jantar; veja quem são os ganhadores conhecidos até agora

Wladmir Pinheiro

Publicado em 3 de janeiro de 2026 às 16:51

Dono de lotérica fez bolão vencedor da Mega da Virada Crédito: Reprodução

Seis apostas acertaram as seis dezenas da Mega da Virada 2025 e dividiram o maior prêmio já pago na história da loteria, no valor total de R$ 1,09 bilhão. Cada bilhete premiado vai receber R$ 181.892.881,09, segundo a Caixa Econômica Federal.

Entre os vencedores já identificados está um bolão registrado em Franco da Rocha, na Grande São Paulo. A aposta foi organizada com 14 dezenas e dividida em 18 cotas, cada uma vendida por R$ 1.351,34.

Dono de lotérica que fez bolão

O jogo foi elaborado pelo próprio proprietário da lotérica onde foi registrado, Valdeir da Silva Pereira, de 61 anos, dono da Lotérica Estrela de Bertioga, localizada na região central do município.

Valdeir contou que decidiu montar o bolão no dia 1º de novembro, optando pela aposta de 14 números, cujo custo total é de R$ 18.018. Para viabilizar o valor, ele dividiu o bilhete em cotas, incluindo a taxa de serviço da lotérica. O grupo ficará com uma fatia de R$ 181,8 milhões do prêmio principal, o que garante a cada participante pouco mais de R$ 10 milhões.

'O rio que corre pra o mar': grupo de ricos levou bolada

Outro grupo de vencedores foi revelado pelo jornalista Flávio Fachel. Sete casais da alta sociedade carioca acertaram as seis dezenas sorteadas na quinta-feira (1º). A informação foi publicada por ele em uma postagem no X, antigo Twitter, nesta sexta-feira (2).

De acordo com a publicação, o grupo vai receber mais de R$ 181 milhões do prêmio total. Cada casal ficará com cerca de R$ 25 milhões. Além desse bilhete, outros cinco apostadores também acertaram a Sena no sorteio especial.

Bolões foram premiados

Além do dono da lotérica de Franco da Rocha, a Caixa informou que outra apostas vencedoras foi um bolão, registrado em Ponta Porã (MS) e Franco da Rocha (SP). Houve ainda um ganhador em João Pessoa (PB) e outros três prêmios para apostas feitas por canais eletrônicos.

Veja a origem das seis apostas premiadas:

Belo Horizonte (MG): aposta simples com nove números, feita por canal eletrônico;

João Pessoa (PB): aposta simples de seis números registrada na lotérica Viva Sorte;

Rio de Janeiro (RJ): aposta simples feita por canal eletrônico;

São Paulo (SP): aposta simples feita por canal eletrônico;

Ponta Porã (MS): bolão com dez cotas registrado na Lotérica Boa Sorte;

Franco da Rocha (SP): bolão com 18 cotas e 14 números, registrado na Lotérica Estrela de Betoriga IV

De ex-BBB a Bolsonaro: quem bateu na trave

Além dos ganhadores da Sena, 3.921 apostas acertaram a quina e vão receber R$ 11.931,42 cada. A quadra teve 308.315 vencedores, com prêmio individual de R$ 216,76.

Renato Bolsonaro, irmão de Jair Bolsonaro (PL), afirmou que participou de um bolão da Mega-Sena da Virada ao lado do ex-presidente e de um aliado, e que o grupo acertou a quadra no sorteio realizado na quinta-feira (1º).

Bolsonaro ganhou na Mega da Virada com o irmão Crédito: Luis Nova/Metrópoles e Redes sociais

De acordo com Renato, ele, Jair Bolsonaro e Mosart Aragão Pereira, ex-assessor do ex-presidente, acertaram quatro dos números sorteados, entre eles o 13, número associado ao PT nas urnas. A informação foi divulgada pelo próprio Renato em suas redes sociais.

Segundo o bilhete publicado, a aposta foi registrada em 20 de dezembro, período em que Jair Bolsonaro estava preso na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília.

“Todo ano a gente joga. Fazemos sempre bolão eu, meu irmão, o Mozart e um cunhado meu. Eu que organizo sempre o bolão. Ano passado a gente jogou e também ganhamos a quadra. Esse ano fizemos o bolão em 3 e não podia deixar meu irmão de fora. Dessa vez não saiu o 22, mas em 2026 pode anotar que o 22 vai ganhar”, declarou Renato.

Paulinha Leite compartilhou vitória nas redes Crédito: Reprodução | Instagram

A ex-BBB Paulinha Leite, conhecida pelo marco de vencer 30 vezes na loteria, publicou mais um vitória na Mega-Sena da Virada nas redes sociais. A influenciadora venceu a quina. Paulinha ainda provocou após investigação que corre em justiça em relação aos bolões realizados. “A Caixa já pode chorar agora”, debochou. “Chupa!”, ainda escreveu na legenda do post.