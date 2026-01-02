SORTE QUE FALA

Sete casais da alta sociedade levam prêmio máximo da Mega da Virada após aposta feita em jantar

Cada dupla vai levar cerca de R$ 25 milhões pra casa

Monique Lobo

Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 18:31

Casais da alta sociedade do Rio de Janeiro levaram prêmio máximo da Mega da Virada Crédito: Imagem gerada por Inteligência Artificial

O rio sempre corre para o mar, já diria o ditado popular. E essa máxima cai como uma luva para um grupo de apostadores que levou o prêmio máximo da Mega da Virada. As informações são do jornalista Flávio Fachel.

Em uma postagem no X, antigo Twitter, nesta sexta-feira (2), Flávio revelou que sete casais da alta sociedade cariosa acertaram as seis dezenas sorteadas na manhã de quinta (1º), pela Caixa Econômica Federal.

Ao todo, o grupo vai levar mais de R$ 181 milhões do prêmio de R$ 1,09 bilhão. Além deste bilhete premiado, outros cinco apostadores também acertaram a Sena no sorteio.

Cada casal vai ganhar cerca de R$ 25 milhões.

Ainda de acordo com o jornalista, o bolão foi feito durante um jantar e cada casal escolheu um número. Cada dupla pagou R$ 360 para as apostas.