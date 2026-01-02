Acesse sua conta
Sete casais da alta sociedade levam prêmio máximo da Mega da Virada após aposta feita em jantar

Cada dupla vai levar cerca de R$ 25 milhões pra casa

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 18:31

Casais da alta sociedade do Rio de Janeiro levaram prêmio máximo da Mega da Virada
Casais da alta sociedade do Rio de Janeiro levaram prêmio máximo da Mega da Virada Crédito: Imagem gerada por Inteligência Artificial

O rio sempre corre para o mar, já diria o ditado popular. E essa máxima cai como uma luva para um grupo de apostadores que levou o prêmio máximo da Mega da Virada. As informações são do jornalista Flávio Fachel.

Em uma postagem no X, antigo Twitter, nesta sexta-feira (2), Flávio revelou que sete casais da alta sociedade cariosa acertaram as seis dezenas sorteadas na manhã de quinta (1º), pela Caixa Econômica Federal.

Ao todo, o grupo vai levar mais de R$ 181 milhões do prêmio de R$ 1,09 bilhão. Além deste bilhete premiado, outros cinco apostadores também acertaram a Sena no sorteio.

Cada casal vai ganhar cerca de R$ 25 milhões.

O que dá para comprar com um prêmio da loteria?

Um apartamento com área de 143 m², custa a partir de R$ 1.251 milhão no Rivê, no Rio Vermelho, um dos bairros mais boêmios de Salvador por Repordução/ Moura Dubeux
Porsche Cayenne E-Hybrid (2025) é custa em torno de R$ 835 mil por Reprodução/Porsche Brazil
Com prêmios maiores, é possível comprar uma Ferrari SF90 Spider, que custa em torno de R$ 7,9 milhões por Reprodução/Ferrari
Uma lancha Azov Z380C pode ser comprada com prêmios menores, pois custa aproximadamente R$ 900 mil por Divulgação/Azov Yachts
Um Catamarã SCat 440 pode custar até R$ 5 milhões com todos os acessórios disponíveis por Repordução/Estaleiro SCat
Um apartamento de 209 m² e 2 quartos no Jardim Europa, um dos bairros mais nobres de São Paulo, pode custa cerca de R$ 3,4 milhões por Repordução/Zapimóveis/ Pmztec
Anel Solitário em Ouro Branco 18k com Diamante da Vivara custa R$ 153,5 mil por Reprodução/Vivara
Um iPhone 16 Pro Max de 1 TB custa cerca de R$ 15,5 mil por Reprodução/Apple
O relógio Submariner Date Oyster, feito com ouro branco, da marca Rolex, custa cerca de R$ 418 mil por Reprodução/Rolex
Uma sandália Just Jewel da marca Christian Louboutin custa em torno de R$ 17,2 mil por Reprodução/Farfetch
Air Jordan 4 Retro Eminem x Carhartt teve apenas 10 pares fabricados e custa mais de R$ 200 mil por Reprodução
Um MacBook Pro de 14 polegadas com memória unificada de 32 GB, SSD de 2 TB, adaptador de energia USB‑C de 96W pode ser comprado por cerca de R$ 32,3 mil por Reprodução/Apple
1 de 12
Um apartamento com área de 143 m², custa a partir de R$ 1.251 milhão no Rivê, no Rio Vermelho, um dos bairros mais boêmios de Salvador por Repordução/ Moura Dubeux

Ainda de acordo com o jornalista, o bolão foi feito durante um jantar e cada casal escolheu um número. Cada dupla pagou R$ 360 para as apostas.

