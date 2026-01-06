Acesse sua conta
Lewandowski e Haddad querem deixar o governo Lula; entenda os motivos

Os dois ministros pretendem sair dos cargos ainda no início do ano

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 20:37

Ricardo Lewandowski e Fernando Haddad
Ricardo Lewandowski e Fernando Haddad Crédito: Lula Marques e Valter Campanato/Agência Brasil

Dois ministros da gestão do presidente Lula (PT) querem deixar o governo. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já comunicaram ao petista o desejo de deixar as pastas. As informações são do Blog do Valdo Cruz, da Globonews.

Ricardo Lewandowski quer sair ainda em janeiro. De acordo com integrantes do Ministério da Justiça, na virada do ano, Lewandowski avisou que gostaria de antecipar sua saída. A ideia é deixar a pasta até o fim desta semana, na sexta-feira (9).

Já Haddad também gostaria de sair no início do ano, mas pretende ficar no comando do ministério até fevereiro.

Entenda as saídas

Aliados do ministro afirmam que ele esta cansado e que tem a sensação de que já fez tudo que poderia no cargo. A vontade de ficar mais próximo da família também foi importante na decisão.

Apesar disso, integrantes da pasta defendem que ele fique pelo menos até a aprovação da "PEC da Segurança", que ainda precisa passar pelo plenário da Câmara e do Senado.

A expectativa é que o secretário-executivo, Manoel Carlos de Almeida Neto, assuma ao menos interinamente.

Haddad, por sua vez, tem o interesse em atuar na coordenação da campanha à reeleição de Lula. No entanto, colegas de partido, incluindo o presidente, querem que se candidate ao governo de São Paulo ou até mesmo ao Senado.

No lugar de Haddad, espera-se que assuma o secretário-executivo, Dario Durigan.

