ESCÂNDALO

Entidade alvo da PF por fraude no INSS contratou filho de Lewandowski

Associação na mira da PF contratou escritório de advocacia do filho do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, para manter acordo no INSS

Metrópoles

Publicado em 29 de abril de 2025 às 09:24

Ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski Crédito: Lula Marques/ Agência Brasil

Uma das entidades investigadas pela Polícia Federal (PF) por envolvimento no bilionário esquema de fraude nos descontos sobre aposentadorias do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contratou o escritório do filho do ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, quatro meses antes da operação deflagrada na última quarta-feira (23/4).>