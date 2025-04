DESCONTOS INDEVIDOS

INSS: sindicato de irmão de Lula faturou R$ 100 mi a mais em 3 anos

Investigado por descontos indevidos sobre aposentadorias do INSS, Sindnapi tem dirigente do PDT e briga política com Paulinho da Força

Publicado em 25 de abril de 2025 às 09:26

Frei Chico Crédito: Reprodução

Alvo da Polícia Federal (PF) por suspeita de integrar um esquema bilionário de descontos indevidos sobre aposentadorias do INSS, o Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical (Sindnapi), que tem Frei Chico, irmão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), como vice-presidente, teve um salto de faturamento de R$ 100 milhões em três anos, segundo auditoria do Tribunal de Contas da União (TCU).>